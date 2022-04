ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Soeren Stache Fußball Aufstiegsspiele zur 3. Liga am 28. Mai und 4. Juni Von dpa | 29.04.2022, 17:10 Uhr

Die beide Aufstiegsspiele zur 3. Liga finden in diesem Jahr am 28. Mai und 4. Juni statt. Das legte das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag fest. Betroffen sind mit großer Wahrscheinlichkeit der VfB Oldenburg und der frühere DDR-Meister BFC Dynamo. Am 28. Mai hat zunächst der Meister der Regionalliga Nordost Heimrecht gegen den Titelträger der Regionalliga Nord. Am 4. Juni findet das Rückspiel statt. Anstoß- und Übertragungszeiten stehen dagegen noch nicht fest.