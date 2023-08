Der 28-Jährige wird für ein Jahr an den Traditionsclub ausgeliehen, teilte Bayer mit. Der Vertrag des Iraners bei Bayer läuft noch bis zum 30. Juni 2027.



„Es war Sardars Wunsch, in einem anderen Umfeld neu durchzustarten“, sagte Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. „Er hatte in den vergangenen anderthalb Jahren leider viel mit Verletzungen zu kämpfen. Nun haben wir mit der Roma eine gute Einigung erzielt. In der Serie A kann Sardar auf absolutem Topniveau seine Klasse unter Beweis stellen.“



Azmoun war im Januar 2022 für 2,5 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg nach Leverkusen gekommen. Er kam regelmäßig zum Einsatz, eroberte aber nie einen Stammplatz. Er absolvierte 44 Pflichtspiele für die Werkself, erzielte fünf Treffer und bereitete fünf weitere vor.