Bundesliga-Rekordstart Bayern bei Punkten und Tordifferenz so gut wie nie Von dpa | 21.08.2022, 20:09 Uhr

So erfolgreich wie der FC Bayern hat noch kein Team in der Fußball-Bundesliga die ersten drei Spieltage absolviert.Der Angabe des Datendienstleisters Opta zufolge bedeutet die Ausbeute von neun Punkten bei einer Tordifferenz von +14 (15:1 Treffer) den besten Start in der Ligahistorie. ...