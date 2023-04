Training FC Bayern München Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Champions League Bayern brauchen „Magisches“: Historische Vorbilder gibt es Von dpa | 18.04.2023, 04:45 Uhr

Die Bayern müssen gegen Manchester City ein 0:3 aufholen. Für eine magische Aufholjagd gibt es Vorbilder: Barça, Liverpool, AS Rom und La Coruña haben so was schon geschafft.