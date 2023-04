FC Bayern München Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down Champions League Bayern-Chancen im Rückspiel: Schwierig, aber nicht unmöglich Von dpa | 12.04.2023, 03:25 Uhr

Ein Blick in die Historie der Champions League kann den Fans des FC Bayern nach der Pleite bei Manchester City zumindest ein wenig Hoffnung machen. Zwar steht der deutsche Fußball-Rekordmeister mit der Hypothek des 0:3 im Hinspiel am Dienstagabend im Rückspiel in der kommenden Wochen enorm unter Druck - einen solchen Rückstand haben aber auch schon andere Teams aufgeholt. „Abgeschenkt wird nix“, sagte Trainer Thomas Tuchel bei Amazon Prime Video kämpferisch.