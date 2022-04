Alphonso Davies FOTO: Matthias Balk Champions League Bayern mit Davies nach Villarreal: Startelf-Comeback möglich Von dpa | 06.04.2022, 00:05 Uhr | Update vor 28 Min.

Die Wechselpanne von Freiburg und ihre Folgen rückt der FC Bayern erst mal in den Hintergrund. Für die Auswärtsspezialisten steht beim FC Villarreal die nächste wichtige Prüfung in Europa an.