Arminia Bielefeld - Bayern München FOTO: Friso Gentsch Bundesliga Bayern nach 3:0 gegen Bielefeld mit Titel-Chance Von dpa | 17.04.2022, 17:57 Uhr | Update vor 26 Min.

Dem FC Bayern München fehlt nach einem Pflichtsieg bei Arminia Bielefeld noch ein Erfolg zum zehnten Meistertitel in Serie. Fünf Tage nach dem Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Villarreal setzten sich die Münchner am Ostersonntag mit 3:0 (2:0) in Bielefeld durch. Ihren insgesamt 32. Meistertitel können die Bayern nun am kommenden Samstag mit einen Sieg im Spitzenspiel gegen Verfolger Borussia Dortmund vorzeitig perfekt machen.