Champions League Bayern stellen Torlust in Pilsen zur Pause ein Von dpa | 12.10.2022, 23:00 Uhr

Viertes Spiel, vierter Sieg: Der in der Bundesliga rätselhafte FC Bayern München ist in der Champions League weiter makellos, gewinnt in Pilsen und steht im Achtelfinale.