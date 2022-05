ARCHIV - Spieler in Aktion am Strand von Warnemünde. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck Heimspiel Beachsoccer-Bundesliga: Rostocker Robben wollen Titel zurück Von dpa | 20.05.2022, 10:14 Uhr

Die Rostocker Robben wollen zum Start der Beachsoccer-Bundesliga am Wochenende vor heimischen Publikum gleich ein Ausrufezeichen setzen. Nachdem das Team um Spielertrainer Sven Körner in der Vorsaison das Endspiel gegen die Beach Royals Düsseldorf verloren hatte, ist nun der Titel das große Ziel. Den hatten die Mecklenburger zuletzt 2019 gewonnen. Doch Körner betonte vor der Auftakt-Runde in Rostock-Warnemünde, dass es mit Real Münster und den Düsseldorfern zwei sehr starke Konkurrenten gebe.