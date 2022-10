Jude Bellingham Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down Champions League Bellingham überholt Rooney: Neue Bestmarke für BVB-Profi Von dpa | 11.10.2022, 22:14 Uhr

Borussia Dortmunds Jude Bellingham hat in der Champions League eine alte englische Bestmarke von Wayne Rooney überboten. Nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen den FC Sevilla hat der 19-Jährige nun so viele Königsklassen-Tore auf dem Konto wie noch kein englischer Teenager vor ihm in einer Saison.