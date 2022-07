ARCHIV - Mönchengladbachs Ramy Bensebaini ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Foto: Tom Weller/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Tom Weller up-down up-down Positiver Corona-Test Bensebaini nicht im Gladbach-Trainingslager Von dpa | 07.07.2022, 11:56 Uhr

Fußballprofi Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach muss auf die Teilnahme am Trainingslager des Clubs in Rottach-Egern am Tegernsee verzichten. Der Algerier wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Club mitteilte.