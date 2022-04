Domenico Tedesco FOTO: Jan Woitas Europa League Bergamo als Härtetest: Leipzig peilt Halbfinale an Von dpa | 07.04.2022, 12:11 Uhr | Update vor 56 Min.

RB Leipzig kann zum zweiten Mal nach 2018 in das Halbfinale der Europa League einziehen. Dazu muss Bergamo in zwei Spielen besiegt werden. Bei den Italienern läuft in dieser Saison nicht alles glatt.