Transfermarkt Bericht: Wechsel von Benzema nach Saudi-Arabien perfekt Von dpa | 05.06.2023, 14:11 Uhr

Here we go: Mit seinem bekannten Slogan verkündet Transfer-Experte Romano den Wechsel Benzemas nach Saudi-Arabien. Auch der Franzose macht wie Ronaldo zum Ende der Karriere noch mal kräftig Kasse.