Fußball Berichte: Keine Real-Stars bei FIFA-Gala - „Boykott" Von dpa | 27.02.2023, 16:46 Uhr

Beleidigt? Oder zu beschäftigt? Laut spanischen Zeitungen werden sämtliche Stars von Real Madrid inklusive Trainer Carlo Ancelotti an diesem Montagabend (21.00 Uhr/Sky) nicht an der Weltfußballer-Gala der FIFA in Paris teilnehmen.