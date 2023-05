Uwe Koschinat Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Relegation Bielefeld-Coach Koschinat: „Wir sind nicht mehr Zweitligist“ Von dpa | 31.05.2023, 16:06 Uhr

Arminia Bielefelds Trainer Uwe Koschinat sieht seine Mannschaft vor den Relegationsspielen gegen den SV Wehen Wiesbaden nicht als Favoriten. „Es wird ja oft erzählt, dass der Zweitligist Favorit ist, aufgrund der höheren individuellen Qualität oder so. Das ist aber nicht so, das hat die Historie gezeigt. Es gibt keinen Favoriten in diesen Spielen, es geht gleichauf los“, sagte der 51-Jährige zwei Tage vor dem Hinspiel an diesem Freitag in Wiesbaden (20.45 Uhr/SAT 1 und Sky).