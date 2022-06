Fordert drei Punkte von der DFB-Elf: Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften. Foto: Daniel Löb/dpa FOTO: Daniel Löb Nationalmannschaft Bierhoff: DFB-Sieg gegen Ungarn klares Ziel Von dpa | 09.06.2022, 14:34 Uhr

Das Ziel ist klar. Die Nationalmannschaft strebt am Samstag in Ungarn den ersten Sieg nach zuletzt drei 1:1-Spielen an. DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat das große Ganze im Blick.