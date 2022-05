ARCHIV - Hertha-Manager Fredi Bobic hat viel auf der Agenda. Foto: Jan-Philipp Burmann/Hertha BSC/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Jan-Philipp Burmann Bundesliga Bobics Bitte, Windhorsts Worte: Brisante Hertha-Versammlung Von dpa | 28.05.2022, 12:17 Uhr

Am Samstag schickte Hertha BSC per Twitter Geburtstagsgrüße an Werner Gegenbauer zum 72. Trotz des Rücktritts des Präsidenten birgt die am Sonntag anstehende Mitgliederversammlung große Brisanz.