Champions League Brügge und Neapel vorzeitig im Achtelfinale Von dpa | 12.10.2022, 20:56 Uhr

Der FC Brügge und der SSC Neapel stehen vorzeitig im Achtelfinale der Champions League. In der Gruppe von Bayer Leverkusen reichte dem belgischen Fußball-Meister Brügge ein 0:0 bei Atlético Madrid, um erstmals in der Vereinsgeschichte in die Runde der besten 16 einzuziehen.