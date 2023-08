Unbeeindruckt vom kurzfristigen Abschied seines Kapitäns Wataru Endo hat der VfB Stuttgart einen Traumstart in die neue Saison der Fußball-Bundesliga hingelegt. Die Schwaben besiegten den VfL Bochum am Samstag hochverdient mit 5:0 (2:0) und übernahmen vorerst die Tabellenführung. Torjäger Serhou Guirassy (18. und 77. Minute) und Flügelspieler Silas jeweils per Doppelpack (60./67.) sowie Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou (38.) trafen vor 53.000 Zuschauern für den VfB. Die Stuttgarter sehnen sich nach zwei nervenaufreibenden Jahren im Abstiegskampf vor allem nach einer ruhigeren und sorgenfreieren Spielzeit.

Die über weite Strecken harmlosen Bochumer kassierten eine Woche nach dem blamablen Erstrunden-Aus im DFB-Pokal bei Drittligist Arminia Bielefeld bereits den nächsten Tiefschlag.

Augsburg und Gladbach liefern sich Torschlacht – und enden im Remis

Gerardo Seoane stand nach einem verrückten Tor-Spektakel bei seinem Bundesliga-Debüt als Trainer von Borussia Mönchengladbach am Spielfeldrand und musste erstmal tief durchpusten. 30.660 Zuschauer erlebten in der ausverkauften Augsburger Fußball-Arena am Samstag beim 4:4 (3:3) zunächst ein grandioses Comeback des FCA nach einem 1:3-Rückstand und schließlich tief in der Nachspielzeit den glücklichen Gladbacher Ausgleich zum Punktgewinn. Tomas Cvancara verwandelte nervenstark einen Foulelfmeter (90.+7 Minute). Es war Tor Nummer zwei für Gladbachs Neuzugang aus Tschechien.

Neben Vargas trafen Elvis Rexhbecaj (29.), Maximlian Bauer (41.) und Elfmeterschütze Sven Michel (45.+7) nach einem erst nach Videobeweis geahndeten Foul an Arne Engels für den FCA. Die Schwaben zeigten eine gute Reaktion auf das Pokal-Aus beim Drittligisten SpVgg Unterhaching. Ko Itakura (13. Minute), Cvancara (27.) und Nathan Ngoumou (37.) schossen die Gladbacher anfangs vermeintlich auf die Siegerstraße.

Leverkusen untermauert Ruf als Geheimtipp

Bayer Leverkusen hat seinen Ruf als Geheimtipp in der Fußball-Bundesliga gleich am 1. Spieltag eindrucksvoll unterstrichen. Die Werkself besiegte zum Auftakt Pokalsieger und Supercup-Gewinner RB Leipzig vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Präsident Bernd Neuendorf in einem phasenweise begeisternden Spiel verdient mit 3:2 (2:1). Der Vorjahres-Dritte aus Sachsen erwischte nach dem furiosen 3:0 in der Vorwoche im Supercup beim FC Bayern dagegen einen vom Ergebnis her unglücklichen Saisonstart. Wieder einmal. Denn in ihren nun acht Erstliga-Spielzeiten gelang den Leipzigern erst zweimal ein Auftaktsieg.

Jeremie Frimpong (24.), Jonathan Tah (35.) und Florian Wirtz (64.) schossen die Treffer für Bayer. Bayern-Schreck Dani Olmo (39.), der vergangenen Samstag alle drei Treffer erzielt hatte, und Neuzugang Lois Openda (71.) verkürzten zweimal.

Freiburg feiert Sieg im Baden-Derby gegen Hoffenheim

Der SC Freiburg darf sich ebenfalls über einen gelungenen Saisonstart freuen. Das Team von Trainer Christian Streich gewann am Samstag das badische Derby bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1 (2:0) und versetzte dem Rivalen damit gleich den ersten Dämpfer.

Vor 25.890 Zuschauern trafen Attila Szalai mit einem Eigentor in der 39. Minute und Roland Sallai (45.+3) für die Freiburger, die letztmals 2018 in Sinsheim verloren haben. Ozan Kabak (50.) gelang lediglich noch der Anschluss für die Gastgeber, die kurzfristig auf Neuzugang Wout Weghorst verzichten mussten. Der Stürmer fiel wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel aus und verfolgte die temporeiche Partie von der Tribüne aus.

Heidenheim verliert bei Bundesliga-Premiere

Der 1. FC Heidenheim ist mit einer Niederlage in seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga gestartet. Beim VfL Wolfsburg kassierte der unterlegene Aufsteiger am Samstag ein 0:2 (0:2). Vor rund 1000 mitgereisten Fans unter den 22.620 Zuschauern in der Wolfsburger Arena traf Jonas Wind (6. Minute/28.) beim verdienten Sieg der Gastgeber doppelt.

Das Heidenheimer Team von Trainer Frank Schmidt, der seit fast 16 Jahren den Südwest-Club trainiert, zeigte zwar einen bemühten Auftritt. Doch der 57. Club in Liga-Historie wirkte beim Debüt defensiv überfordert und spielte offensiv wirkungslos.