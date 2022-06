ARCHIV - Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch 2. Bundesliga Burgstaller verlässt FC St. Pauli: Wechsel zu Rapid Wien Von dpa | 18.06.2022, 12:47 Uhr

Der Abschied von Guido Burgstaller vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli ist perfekt. Der 33 Jahre alte Österreicher kehrt in seine Heimat zu Rapid Wien zurück, wie der Hamburger Club am Samstag mitteilte. Der Stürmer hatte den Club gebeten, ihn aus familiären Gründen aus seinem Vertrag zu lassen. Burgstaller möchte wieder näher bei seiner Familie sein, die in Österreich lebt. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.