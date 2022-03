VfL Wolfsburg FOTO: John Walton Rückspiel Champions-League-Halbfinale winkt: Wolfsburg gegen Arsenal Von dpa | 31.03.2022, 03:03 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach dem Unentschieden im Viertelfinal-Hinspiel wollen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gegen den Arsenal WFC den Einzug in das Halbfinale der Champions League perfekt machen. Bei der Partie am Donnerstag in der Volkswagen-Arena (18.45 Uhr/DAZN) wird der VfL voraussichtlich vor mehr als 9500 Zuschauerinnen und Zuschauern antreten. Im Hinspiel kassierten die Niedersächsinnen im Londoner Emirates Stadium spät den 1:1-Ausgleich. Nach acht Jahren spielt das Team angesichts der wichtigen Partie und der erhöhten Kartennachfrage zum ersten Mal wieder in der Volkswagen-Arena. Zuletzt glückte den Grün-Weißen der Halbfinaleinzug 2020. Damals setzte sich der VfL gegen den FC Barcelona durch, im Finale unterlagen die Wolfsburgerinnen Olympique Lyon mit 1:3.