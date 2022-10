FC Bayern München Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Champions League „Chapeau“: Bayern feiern Weiterkommen „in schwerster Gruppe“ Von dpa | 13.10.2022, 05:13 Uhr

Nach dem 4:2 in Pilsen haben die Bayern das erste Ziel in Europa bereits erreicht - und das in einer Gruppe mit Barcelona und Inter Mailand. Der Blick geht aber jetzt erstmal auf die Bundesliga.