Christian Pulisic Foto: Bradley Collyer/Press Association/dpa up-down up-down Champions League Chelsea-Profi Pulisic vor Rückkehr im Duell gegen Dortmund Von dpa | 06.03.2023, 17:55 Uhr

Offensivspieler Christian Pulisic kehrt im Champions-League-Duell gegen seinen Ex-Club Borussia Dortmund in den Kader des FC Chelsea zurück. Das bestätigte Chelsea-Trainer Graham Potter bei der Pressekonferenz einen Tag vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) in London.