Ex-Bundesliga-Profi Cherundolo gewinnt mit Los Angeles US-Fußball-Meisterschaft Von dpa | 06.11.2022, 00:36 Uhr

Der ehemalige Bundesliga-Profi Steven Cherundolo hat in seinem ersten Jahr als Cheftrainer des Los Angeles FC den Meistertitel in der Major League Soccer gefeiert. Der LAFC gewann am Samstag (Ortszeit) in einem denkwürdigen Endspiel im heimischen Banc of California Stadium mit 3:0 (6:3, 3:3, 1:0) im Elfmeterschießen gegen Philadelphia Union um den deutschen Linksverteidiger Kai Wagner aus Geislingen an der Steige und den in Hamburg aufgewachsenen Mittelfeldspieler Leon Flach.