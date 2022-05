ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Soeren Stache 2. Bundesliga Corona-Ausbruch: St. Pauli-Coach hofft auf Trotzreaktion Von dpa | 05.05.2022, 14:20 Uhr

Timo Schultz hofft nach dem Corona-Ausbruch beim FC St. Pauli auf eine Trotzreaktion seiner Mannschaft im Top-Spiel beim FC Schalke 04. „Dass wir in einer Ausnahmesituation sind, ist jedem bewusst. Aber vielleicht liegt gerade da unsere Chance, dass wir als krasser Außenseiter hinfahren und uns kaum jemand auf der Rechnung hat“, sagte der Trainer des Hamburger Fußball-Zweitligisten am Donnerstag vor dem Gastspiel beim Tabellenführer. „Ich bin überzeugt von meinen Jungs, sie werden auf Schalke alles in die Waagschale werfen“, fügte Schulz hinzu.