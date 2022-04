FFP2-Maske FOTO: Daniel Karmann 3. Bundesliga Corona-Fall bei Braunschweig: Trainer Schiele infiziert Von dpa | 08.04.2022, 03:52 Uhr | Update vor 29 Min.

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig muss coronabedingt auf Trainer Michael Schiele verzichten. Am Donnerstag gaben die Niedersachsen bekannt, dass der 44-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet wurde und sich in häuslicher Isolation befindet. Alle weiteren Tests bei der Mannschaft sowie dem Trainer- und Betreuerstab seien in dieser Woche negativ gewesen. Das Team bereitet sich auf das Spiel beim SV Wehen Wiesbaden am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport) unter der Leitung von Co-Trainer Matthias Lust vor.