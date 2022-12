In der Endrunde in Grevesmühlen besiegte das Team des Trainer-Duos Mario Helms und Jens Suhr alle fünf Konkurrenten und verwies ohne Punktverlust und mit 15:0 Treffern die Mannschaften des Schweriner SC II, Grevesmühlener FC, Sportfreunde Schwerin, Gostorfer Sportverein und FC Seenland Warin auf die Plätze.

Für den SV Rehmsee spielten Anton Helms, Bosse Robrahn, Tom Bosselmann, Finn-Luca Suhr, Arvid Waldszus, Ole Schulz, Killian Hellmann, Ole Prokein, Adrian Schorlemmer und Paul Probst.

Wettbewerb auf Landesebene am 14. Januar

„Wir haben uns jetzt entschieden, an der Landeshallenmeisterschafts-Endrunde im Futsal teilzunehmen“, so Coach Jens Suhr. Diese findet am 14. Januar in Güstrow statt. Teilnehmende Teams sind dann unter anderem Hansa Rostock, FC Förderkader René Schneider und auch der FC Mecklenburg Schwerin.