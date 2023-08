Dänische Fußballfans Foto: Aijaz Rahi/AP/dpa/Symbolbild up-down up-down Fußball Dänische Fans wünschen sich 50+1-Regel Von dpa | 02.08.2023, 17:03 Uhr

Dänische Fußballfans wünschen sich weniger Macht ausländischer Investoren und mehr Mitspracherecht in ihren Vereinen. 14 von 18 im dänischen Dachverband DFF organisierten Fanclubs sprachen sich in einer Befragung des Rundfunksenders DR dafür aus, eine ähnliche Regelung wie die in Deutschland geltende 50+1-Regel auch im dänischen Fußball einzuführen.