Das bringt die Fußball-Woche Von dpa | 04.04.2022

Bayern in Villarreal, Frankfurt gegen Barcelona und Leipzig gegen Bergamo - im Europacup starten die Bundesligisten ins Viertelfinale. Jürgen Klopp will in England die Tabellenspitze erobern.