Bundestrainer Hansi Flick (r) spricht mit Leroy Sané während des Trainings. Foto: Federico Gambarini/dpa

DFB-Team Das Rätsel Sané: Flick unterstützt den „sensiblen" Kicker Von dpa | 06.06.2022, 14:41 Uhr

An guten Tagen ist Leroy Sané ein Spieler, der ein Team besser macht. An schlechten wie gegen Italien regt der Turbo-Kicker Trainer, Mitspieler und Fans auf. Was macht Flick mit ihm gegen England?