Wie man gesund isst, darüber hat Philipp Lahm ein Buch geschrieben. Foto: Matthias Balk/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung FOTO: Matthias Balk Fussball Das schmeckt ihm Von dpa | 18.05.2022, 22:30 Uhr

Was isst du am liebsten? Der ehemalige deutsche Nationalspieler Philipp Lahm erinnert sich noch genau an sein Lieblingsgericht als Kind: „Ich glaube, wie für so viele Kinder war Spaghetti natürlich das A und O.“