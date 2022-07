Bei einem Medientermin des FC Bayern wird Neuzugang Matthijs de Ligt (M) von Vorstandschef Kahn (r) und Präsident Hainer vorgestellt. Foto: dpa FOTO: dpa up-down up-down FC Bayern München De Ligt über Ziele mit den Bayern: Um alle Titel spielen Von dpa | 20.07.2022, 22:36 Uhr

Als neuer Abwehrchef des FC Bayern München startet Matthijs de Ligt mit hohen Zielen. „Bayern ist der größte Club in Deutschland und einer der größten in der Welt“, sagte der 22-Jährige bei seiner Präsentation in Washington.