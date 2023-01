Der Spanier Isco holte mit Real Madrid fünfmal die Champions League und spielte zuletzt beim FC Sevilla. Foto: imago-images/ANP up-down up-down Deadline Day in Europa Transfer von Ex-Real-Star Isco zu Union angeblich geplatzt – Bayern leiht Joao Cancelo aus Von Alexander Barklage | 31.01.2023, 11:45 Uhr | Update vor 32 Min.

Am letzten Tag der Transferperiode bahnen sich spektakuläre Wechsel an. Der FC Bayern München hat indes den portugiesischen Außenverteidiger Joao Cancelo ausgeliehen. Union Berlin steht vor einem wahren Transfercoup eines fünffachen Champions-League-Sieger. Was noch alles passieren könnte.