Dortmund vor dem Meisterschaftsfinale Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Saisonfinale Der 34. Bundesliga-Spieltag im Telegramm Von dpa | 26.05.2023, 16:46 Uhr

Es stehen die großen Entscheidungen in der Bundesliga an. Am letzten Spieltag fallen sie in den folgende Partien: