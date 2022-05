HSV-Trainer Tim Walter macht einiges anders als seine Vorgänger: Mit Erfolg! Foto: Armin Weigel/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Armin Weigel 2. Liga Der HSV ist nah dran: Mit Tim Walter zurück ins Spiel Von dpa | 12.05.2022, 14:32 Uhr

Die Aufstiegsträume des HSV hatten sich eigentlich schon in dieser Saison erledigt. Doch in diesem Frühjahr läuft es nicht so wie sonst. Trainer Walter macht es anders als seine Vorgänger: Mit Erfolg!