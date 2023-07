Lena Oberdorf (Mitte) ist nach einer Verletzung zurück bei der WM. In die Mittelfeldspielerin wird viel Hoffnung gesetzt. Foto: dpa/Sebastian Christoph Gollnow up-down up-down Fußball-WM der Frauen Deutschland gegen Kolumbien wieder mit Oberdorf – doch Knackpunkte bleiben Von dpa | 30.07.2023, 10:22 Uhr

Die Rückkehr von Lena Oberdorf soll dem DFB-Team gegen Kolumbien am Sonntag Stabilität verleihen. In der Abwehr wird improvisiert, im Angriff hängt viel davon ab, wie Alexandra Popp in Szene gesetzt wird.