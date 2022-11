Teamhotel in Oman Foto: Klaus Bergmann/dpa up-down up-down Nationalmannschaft DFB-Elf mit Linienflug und Diversitäts-Botschaft in den Oman Von dpa | 13.11.2022, 17:06 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird am Montag um 13.30 Uhr mit einem Linienflug von Frankfurt aus in ihr kurzes WM-Trainingslager in den Oman abheben. Wie der DFB mitteilte, wird der Lufthansa-Airbus A330 für den Flug nach Maskat den Slogan „Diversity Wins“ („Diversität siegt“) tragen.