Nationalmannschaft DFB erklärt Polizeieinsatz: „Sorge um Sicherheit" Von dpa | 15.06.2022, 12:52 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund hat eine Erklärung für den Polizeieinsatz nach der Präsentation eines FIFA-kritischen Plakats beim Nations-League-Spiel von Deutschland gegen Italien (5:2) geliefert. Nach dem Zeigen des Banners mit der Aufschrift „15.000 Tote für große Kulissen - FIFA und Co. ohne Gewissen. Boykott Katar“ habe sich eine Personengruppe sehr schnell aus dem Zuschauerbereich bewegt, sich aber weiter im Stadionumfeld aufgehalten, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch: „Auf Grund dieses untypischen Verhaltens und aus Sorge um die Sicherheit der Veranstaltung informierte der DFB die Polizei.“