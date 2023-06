Frauennationalmannschaft Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Fußball DFB-Frauen: Chance für Eintracht-Asse um Freigang Von dpa | 24.06.2023, 06:42 Uhr

Vor allem die Spielerinnen von Eintracht Frankfurt können bei der Testpartie des deutschen Fußball-Nationalteams der Frauen gegen Vietnam für ihre WM-Teilnahme werben. „Wir können davon ausgehen, dass die Spielerinnen, die nicht so lange gespielt haben, die pünktlich angereist sind, auch mehrheitlich Spielzeit bekommen“, kündigte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor der Begegnung an diesem Samstag (18.15 Uhr/ZDF) in Offenbach gegen den WM-Teilnehmer an.