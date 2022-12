Länderspiel Foto: Armando Franca/AP/dpa up-down up-down Länderspiel DFB-Frauen starten gegen Schweden ins WM-Jahr Von dpa | 16.12.2022, 11:27 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen starten mit einem Länderspiel gegen Schweden in das WM-Jahr 2023. Das Duell zwischen dem EM-Zweiten und dem Weltranglistendritten steigt am 21. Februar (18.15 Uhr) in Duisburg und wird live im ZDF übertragen.