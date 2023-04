Alexandra Popp Foto: Robert Michael/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Fußball DFB-Frauen zunächst ohne Popp in den Niederlanden Von dpa | 07.04.2023, 19:31 Uhr

Ohne Kapitänin Alexandra Popp in der Startelf gehen die deutschen Fußballerinnen in das Länderspiel in den Niederlanden. Einen Tag nach ihrem 32. Geburtstag sitzt die Torjägerin des VfL Wolfsburg in Sittard zunächst auf der Bank.