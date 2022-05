Fußballfans jubeln im Stadion. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Christian Charisius Fußball DFB-Pokalauslosung: Teutonia gegen Cup-Sieger RB Leiptig Von dpa | 29.05.2022, 20:15 Uhr

Regionalligist FC Teutonia 05 Ottensen hat ein großes Los im DFB-Pokal gezogen. In der ersten Runde trifft der Hamburger Pokalsieger auf den Cup-Verteidiger und Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Das ergab am Sonntagabend die von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth und Weltmeister Kevin Großkreutz im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund vorgenommene Auslosung im Rahmen der ARD-„Sportschau“. Regionalligist VfB Lübeck empfängt als Schleswig-Holsteins Landespokalsieger den Zweitligisten Hansa Rostock zum Derby. Die erste Hauptrunde wird am Wochenende vom 29. Juli bis 01. August 2022 ausgespielt.