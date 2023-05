Im Berliner Olympiastadion entscheidet sich am Samstagabend, wer den DFB-Pokal mit nach Hause nehmen darf. Archivfoto: imago images/Annegret Hilse up-down up-down Live: Sa., 20:00 Uhr DFB-Pokalfinale am Samstagabend Im Liveticker: RB Leipzig oder Eintracht Frankfurt - wer wird deutscher Pokalsieger 2023? Von Sportredaktion | 31.05.2023, 13:06 Uhr

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Das DFB-Pokalfinale in diesem Jahr verspricht so einiges. Am Samstag, 3. Juni, um 20 Uhr wird das Endspiel im Berliner Olympiastadion angepfiffen. Gelingt Leipzig die Titelverteidigung oder krönt sich die Eintracht zum Pokalsieger? In unserem Liveticker erfahren Sie es.