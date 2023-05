Bernd Neuendorf Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Bundesliga DFB-Präsident Neuendorf: Spannung in der Liga elektrisiert Von dpa | 23.05.2023, 05:43 Uhr

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat sich hocherfreut über das spannende Finale in der Fußball-Bundesliga gezeigt. „Es gibt ja nicht nur einen Titelkampf, es gibt auch einen Kampf um die Europapokalplätze, es gibt einen Kampf gegen den Abstieg, der sehr intensiv ist. Insgesamt ist die Konstellation für die Fans in diesem Jahr unglaublich spannend“, sagte der 61-Jährige am Montag am Rande der Übergabe des DFB-Pokals an die Gastgeberstadt Berlin.