Fußball-Bundesliga Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down Schwieriges Puzzle DFL veröffentlicht Bundesliga-Spielpläne Von dpa | 28.06.2023, 10:08 Uhr

Wer bestreitet das Eröffnungsspiel? Gegen wen tritt mein Lieblingsclub zuerst an? Wann stehen Topspiele oder Derbys an? Alle diese Fragen werden am Freitag beantwortet.