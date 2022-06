Torschütze Tom Krauß (r) feiert seinen Treffer zum 3:0 mit Youssoufa Moukoko (l), Josha Vagnoman (3.v.l) und Ansgar Knauff (2.v.r). Foto: Friso Gentsch/dpa FOTO: Friso Gentsch U21-Nationalmannschaft Di Salvo nach Moukoko-Doppelpack: „In Ruhe reifen lassen“ Von dpa | 08.06.2022, 06:10 Uhr

Deutschlands U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat nach dem nächsten Doppelpack von Youssoufa Moukoko um Geduld im Umgang mit dem Ausnahme-Talent geworben. „Es ist wichtig, Youssoufa in Ruhe arbeiten zu lassen, in Ruhe reifen zu lassen“, sagte Di Salvo nach dem 2:1 (1:1) zum Abschluss der EM-Qualifikation in Polen, bei dem der 17 Jahre alte Moukoko beide Treffer erzielt hatte. „Er muss noch viel lernen, aber jetzt soll er erst mal glücklich sein, dass die Saison so zu Ende gegangen ist.“ Für Moukoko waren es die Tore Nummer fünf und sechs in seinem vierten Einsatz für die deutsche U21.