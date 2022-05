In Berlin freut sich auch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey auf das DFB-Pokal-Finale. Foto: Britta Pedersen/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Britta Pedersen Vorschau Die Fußball-Woche: Zwischen Endspielen und Relegation Von dpa | 16.05.2022, 07:35 Uhr

Eintracht Frankfurt will sich mit dem Titel in der Europa League belohnen. Für Hertha BSC geht es in der Relegation gegen den HSV um den Verbleib in der Bundesliga. Auch das DFB-Pokalfinale steht an.