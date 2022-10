Ransford-Yeboah Königsdörffer Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down 2. Liga Die „super Woche“ des HSV-Helden Königsdörffer Von dpa | 01.10.2022, 07:37 Uhr

Am Dienstag machte er sein erstes Länderspiel, am Freitag ein spektakuläres Tor. Stürmer Ransford-Yeboah Königsdörffer war der entscheidende Mann beim 2:1-Sieg des HSV in Hannover.