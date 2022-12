Star-Fußballer Foto: Dave Thompson/AP/dpa up-down up-down Medienbericht Doch keine Einigung zwischen Ronaldo und Al-Nassr Von dpa | 01.12.2022, 11:42 Uhr

Was macht Cristiano Ronaldo nach der WM? Über die Zukunft des vereinslosen Portugiesen wird viel spekuliert. Einem neuen Bericht zufolge will er unbedingt weiter in der Champions League spielen.