2. Liga Doppelter VAR-Einsatz: Hannover 96 jubelt in Sandhausen Von dpa | 16.09.2022, 20:41 Uhr

Hannover 96 ist dank eines Sieges beim SV Sandhausen zumindest vorübergehend auf den Aufstiegsrelegationsplatz der 2. Fußball-Bundesliga geklettert. Die Niedersachsen setzten sich am Freitag in einer Partie, in der zwei Mal der Videoschiedsrichter eingriff, mit 3:2 (1:0) durch.